神戸市で殺害された男子高校生の遺族が損害賠償を求めている裁判、元少年の両親が出廷しました。２０１０年、神戸市北区で当時高校２年生の堤将太さん（当時１６）が殺害された事件では、当時１７歳だった男（３２）が１審で懲役１８年の判決を言い渡され、最高裁で判決が確定しています。将太さんの父・敏さんらは、「両親が男の監督を尽くしていれば犯行は防げた」などとして、男とその両親に対し約１億５０００万円の損害