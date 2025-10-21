札幌市北区の公園に新たな施設が誕生し、オープニングセレモニーが開かれました。札幌市北区の百合が原公園内に完成したのは、カフェやフリースクールが併設する施設「ＬｉＬｉＬｉ」です。この施設は、札幌市で初となる公募で委託された民間事業者が公園整備などを担う制度を利用して作られました。２０年間、飲食店や学習支援事業などを運営します。（林匡宏代表）「みんながチャレンジできて、チャレ