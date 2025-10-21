２１日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党・高市早苗総裁が日本初の“女性首相”に選出されたことを速報した。コメンテーターで出演の野村修也弁護士は「女性初というのがつきまとうと思うんですけど、女性なのになれたっていうのもおかしいし、女性だからこの空気感の中で女性初めてでもいいから当選したわけでもなくて」と指摘。「高市さんが徹底的に政策を勉強して、積