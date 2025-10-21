囲碁の第51期天元戦5番勝負の第2局は21日、札幌市で打たれ、一力遼天元（28）＝棋聖・名人・本因坊との四冠＝が246手で挑戦者の志田達哉八段（34）に黒番2目半勝ちし、2連勝で3連覇にあと1勝とした。第3局は11月9日に佐賀県唐津市で行われる。