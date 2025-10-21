ナインティナインの矢部浩之（５３）が２１日、都内でプロデュースする子供たちのサッカー大会「やべっちＣＵＰ２０２５」（１２月７日、千葉・高円宮記念ＪＦＡ夢フィールド）に向けて、見取り図の盛山晋太郎（３９）と報道陣の取材に応じた。サッカーと言えば、１４日に日本代表が、３−２でブラジル代表から歴史的勝利を挙げたばかり。矢部は小学６年の長男と観戦したといい「味スタまで行って、『いやいやもう完売や』」