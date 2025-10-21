ケンタッキーフライドチキン(KFC)は、10月29日から31日までの3日間限定で「ハロウィン9ピースバーレル」(税込2,290円)を発売する。ケンタッキーの看板メニュー「オリジナルチキン」9ピースを、樽型のパッケージに詰め合わせた商品。単品合計価格2,790円(税込)と比較して“500円お得”だという。販売に先立ち、10月22日から「KFCネットオーダー」で事前予約を受け付ける。「ハロウィン9ピースバーレル」に入っている「オリジナルチ