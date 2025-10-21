お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。水曜レギュラーとして共演しているタレント・福留光帆について「若干（相方の）くるまに似てます」と語った。10月から水曜レギュラーとして出演している令和ロマン・松井ケムリが、今週1週間各曜日に出演することになり、冒頭からかが屋・加賀翔と、木曜レギュラーのエバースが「笑点」で物議を醸した件について