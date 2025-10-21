愛知県蒲郡市の竹島水族館で、10月12日に生まれたばかりのカピバラの赤ちゃん5匹が公開されています。20日から2時間限定で公開されているのは、カピバラの「めめ」が産んだオス3匹とメス2匹の赤ちゃんです。お母さんの周りをよちよち歩いたり走り回ったり、牧草を頬張ったりと元気いっぱい。客ら：「めちゃくちゃかわいいです」「生後1週間とは思えないくらい、すごくかわいくてびっくりしました。ママのあとをヨチヨチつい