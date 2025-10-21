今日21日、八甲田山で「初冠雪」が観測されました。平年より2日遅く、昨年より1日遅い観測です。八甲田山で「初冠雪」今日21日、青森地方気象台で、八甲田山の「初冠雪」が観測されました。平年より2日遅く、昨年より1日遅い観測です。また、今日21日の午前中には岩手山でも初冠雪が観測されました。昨日20日から東北の上空にも山で雪を降らせる目安となる寒気が流れ込み、標高の高い所では雪が降りました。この先、24日(金)頃にか