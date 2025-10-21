700万台に影響を与える人物マンフレッド・ハラー氏は挑戦を恐れるようなエンジニアではない。【画像】デザインで大きな進歩を遂げたヒョンデの最新モデル【アイオニック5、コナ、インスターを詳しく見る】全52枚これまでのキャリアで、彼はポルシェ911の油圧式ステアリングから電動式への転換、そして四輪操舵システムの採用を指揮した。さらにポルシェにおいて物議を醸し、しばしば歓迎されない自動運転機能の開発も主導してき