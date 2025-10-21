クルマ好きとしても知られる自民党新総裁の高市早苗氏が、日本初の女性総理大臣に選出された。大阪で生まれ奈良県で育った高市氏はクルマ好きとしても知られ、『A70型トヨタ・スープラ』を長年所有していた。衆議院議員になってからもスープラで東京と奈良を何度も往復した姿が、多くのメディアに登場している。【画像】かつて高市早苗氏も所有！今こそ知っておきたいA70型トヨタ・スープラ全9枚それではA70型スープラとはどんな