【ウルトラマリーン、ターミネイター、レッド・ゴッボの登場だ！】 10月25日 予約受付開始予定 11月8日 発売予定 ゲームズワークショップは、10月25日に予約開始する商品を公開した。今回は「ウォーハンマー40,000」に登場する「ターミネイター・スカッド」各種のリニューアルの他、クリスマスシーズンに合わせた