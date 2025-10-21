香川県庁北館高松市番町 香川県は耐震化ができていない県庁北館を現在の場所で建て替えることを決めました。 香川県庁の本館に隣接する北館は1966年に完成しました。地下1階、地上4階建てで県庁生協の売店や共用の会議室などが入っています。 香川県は当初、地下の構造物が撤去できないため、高松市番町の看護専門学校跡地に新しい施設を整備する計画でした。 しかし2024年度から詳しく調査したところ、現地での