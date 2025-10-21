19日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（毎週日曜深0：40）では、有吉弘行が、クイズのエキスパートと歩きながらクイズ作問をする人気企画「雑学が止まらない旅」夜の上野編を届けた。番組中盤には、突如として“ほぼモザイク”のVTRが流れる異例の事態となった。【画像】異様！テレ朝『有吉クイズ』で突如”ほぼモザイク”今回はお馴染み しみけん＆矢野了平に加え、刑事コメンテーター・佐々木成三が初参