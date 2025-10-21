１６日、マレーシア・パハン州のラウブで産出されたムサンキング。（クアラルンプール＝新華社記者／程一恒）【新華社クアラルンプール10月21日】マレーシア・パハン州ラウブはドリアンの重要な産地の一つ。独特の熱帯雨林気候と土壌環境に恵まれ、ここで生産されるムサンキング（猫山王）、ブラックソーン（黒刺）などの高級品種は果肉がしっとりとして濃厚な風味を持ち、国際市場で高い評価を得ている。１６日、マレーシア・パ