第３回中国国際サプライチェーン促進博覧会のスマート自動車チェーン展示エリアで、寧徳時代新能源科技が展示した充電施設。（７月１８日撮影、北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京10月21日】中国車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）が20日に発表した2025年1〜9月期決算は、売上高が前年同期比9.3％増の2830億7200万元（1元＝約21円）、純利益が36.2％増の490億3400万元となった。非経常項目を除く純利益は35.6％増の4