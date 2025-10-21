順豊航空の貨物機。（成都＝新華社配信）【新華社北京10月21日】中国の宅配大手、順豊控股（SFホールディング）がこのほど発表した9月の宅配事業とサプライチェーン・国際事業を合わせた売上高は、前年同月比8.8％増の270億700万元（1元＝約21円）だった。宅配事業の売上高は14.2％増の208億5400万元、取扱件数は31.8％増の15億400万件となった。配送1件当たりの単価は13.3％低下の13.87元だった。サプライチェーン