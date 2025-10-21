NTTドコモは一時、東日本の一部の地域でd払いなどの携帯電話サービスが使えなくなっていた状況について、午後4時頃に復旧したと発表しました。NTTドコモによりますと、きょうの午後0時半頃から東日本の一部の地域で「d払い」などの携帯電話サービスが利用できなかったり、つながりづらくなっていましたが、午後4時すぎに復旧したということです。インターネット接続については正常に使えたということですが、一部障害があったサー