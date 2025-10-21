きょう召集された臨時国会で、自民党の高市総裁が第104代総理大臣に指名されました。21日夜に発足する「高市早苗内閣」の閣僚一覧です。◆高市早苗新内閣の閣僚一覧総理:高市早苗総務:林芳正（内定）法務:平口洋（内定）外務:茂木敏充（内定）財務:片山さつき（内定）文科:松本洋平（内定）厚労:上野賢一郎（内定）農水:鈴木憲和（内定）経産:赤沢亮正（内定）国交:金子恭之（内定）環境:石原宏高（内定）防衛:小泉進次郎（内定）