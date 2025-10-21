ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が21日、盛況の中で開幕した。今節は低調機に苦しめられそうだ。地元から唯一の参戦となる新田雄史（40＝三重）。下位にランクされる56号機と6日間の苦楽を共にする。初日は4、5号艇の2走。足を計るには打って付けの枠番だった。2、4着の結果だけを見れば可もなく不可もなくだ。ただ、本人のコメントは限りなく“不可”だった。「見ての通りで、足になっていません。辻（栄