２１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６８．７２ポイント（０．６５％）高の２６０２７．５５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６９．９９ポイント（０．７６％）高の９３０２．６６ポイントと続伸した。売買代金は２６４６億５６９０万香港ドル（約５兆１５０２億円）となっている（２０日は２３９１億６０６０万香港ドル）。前日の好調地合いを継ぐ流れ