スーパー戦隊シリーズ「忍者戦隊カクレンジャー」の「鶴姫 / ニンジャホワイト」役を演じた、俳優の広瀬仁美さんが自身のＸを更新。体調不良のため、緊急入院したことを明かしました。 【写真を見る】【 広瀬仁美 】体調不良で緊急入院「しばらくの検査と治療が必要ということになってしまい…ドクターストップ」 【「忍者戦隊カクレンジャー」の「鶴姫 / ニンジャホワイト」役】広瀬仁美さんは「体調不良が続いていたの