２１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比４１銭円安・ドル高の１ドル＝１５１円１５〜１７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１０銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７５円７０〜７４銭で大方の取引を終えた。