ロッテとことりっぷがコラボした第16弾商品が、2025年10月28日に発売！新潟・愛媛の人気カフェのスイーツを表現した「小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞」と「ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞」で、地元の名店の味わいをおうちで楽しめます。ことりっぷのパッケージとともに、スイーツと観光気分を味わいながら、おいしい旅気分を疑似体験してみて♡