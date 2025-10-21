雲南省昭通市魯甸県で11日午前11時18分、マグニチュード4．8の地震が発生した。地震発生時、魯甸県第一中学校の教師と生徒は迅速に対応し、教師と生徒4700人はわずか50秒で安全かつ秩序よく、運動場への避難を完了した。さらに避難時に中学2年生の鵬程1組で見られたクラスメートたちの助け合いの一幕に多くの人が感動した。生徒の小欧さんは両足に障害があるため、歩行に不自由がある。地震発生時、そんな小欧さんをクラスメートの