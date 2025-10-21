来月（11月）開かれる東京デフリンピックを前に、香川県綾川町出身のデフバドミントン日本代表、片山結愛選手が、高松市の聴覚支援学校で子どもたちと交流しました。 【写真を見る】香川県出身のデフバドミントン日本代表、片山結愛選手聴覚支援学校の子どもたちと交流 片山結愛選手は生まれつきの難聴で、右耳に人工内耳、左耳に補聴器を着けて生活しています。同じ聴覚障害がある子どもに目標に挑戦する姿を見てもらおうと交