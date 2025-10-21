イチロー氏は現役時代もWSに出場できずマリナーズは20日（日本時間21日）、敵地で行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に逆転負けを喫した。悲願のワールドシリーズまであと8死としながらも、惜しくも散った。「大谷翔平とイチローを見たかった」「イチローさん無念」と、ファンは幻に終わった“対決”に落胆の声を寄せた。マリナーズは7回まで2点リードしていたものの、四球と安打でピンチを招き、ジョ