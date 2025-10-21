プロ野球のドラフト会議が23日、東京都内のホテルで行われる。九州からは高校生16人、大学生13人がプロ志望届を提出し「運命の日」を迎える。1年夏に兄との兄弟バッテリーで甲子園に出場した鳥栖工高（佐賀）の松延響（ひびき）投手も夢実現の瞬間を待っている。松延は「あまり緊張していない」と話した。1年夏に兄晶音（あぎと）さんとの兄弟バッテリーで春夏通じて初の甲子園出場を呼び、初勝利。2人の名前から「仮面ライダ