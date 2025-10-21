プロ野球のドラフト会議が23日、東京都内のホテルで行われる。九州からは高校生16人、大学生13人がプロ志望届を提出し「運命の日」を迎える。九共大の最速152キロの本格派右腕、稲川竜汰投手は今秋のリーグ戦で防御率1位で最優秀選手賞を受賞し、夢のプロ入りへ大きくアピールした。大学最後のシーズンを悔いなく終えた。稲川は福岡六大学秋季リーグ戦で6試合に登板し、3勝0敗。リーグトップの防御率0・93をマークして九共大を