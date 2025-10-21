愛知県碧南市で21日、木造2階建ての住宅が全焼する火事がありました。住人とは一時、連絡が取れなくなっていましたが、無事が確認されました。警察と消防によりますと、21日午前10時すぎ、碧南市城山町3丁目で「住宅から煙が出ている」と近くに住む人から消防に通報が相次ぎました。消防車など10台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、両隣の住宅の壁も一部燃えました。火元の