アイドルグループ・つばきファクトリーの2代目リーダーで、卒業後はグラビアアイドルとして活躍する新沼希空が、21日発売の『週刊SPA！』（扶桑社）の推し撮に登場した。【別カット】美へそ＆美くびれを見せた新沼希空今回、25年6月からソロとし本格的にグラビアへ挑戦する新沼がマーメイドに。彼に恋した乙女の想いは実るのか。ベールを脱いだ純白ボディを惜しげもなく見せている。