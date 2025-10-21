水管橋の耐震性の問題点上下水道管を橋桁に取り付けた「添架水管橋」を会計検査院が抽出調査した結果、7割に当たる28事業主体の51カ所で耐震性が確保されていない恐れがあったことが21日、分かった。耐震性が不十分な可能性のある橋梁に水道管を付けており、地震で橋と共に水道管が損傷し、上下水道が機能不全に陥る恐れがある。検査院は、水管橋の設計時に橋梁の耐震性を確認することの周知が不十分だったと指摘。国土交通省