農林水産省が２１日発表した２０２５年産米の９月の相対取引価格（卸値）は、全銘柄平均で６０キロ・グラムあたり税込み３万６８９５円で、前年同期の１・６倍となった。調査を始めた２００６年以降で３万円を超えるのは初めてで、過去最高だった。