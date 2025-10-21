高市早苗首相は、過去に非核三原則の見直しに言及し、議論を呼んだこともあった。原爆投下から80年が経過して記憶の継承に力を注ぐ被爆地広島・長崎からは21日、核兵器なき世界の実現に向けた取り組みを「後退させないで」と求める声が上がった。「女性初の総理は歴史的なことだが、対話より力に頼る政策の方向性には危機感がある」。長崎の被爆者で語り部の活動を続けている山川剛さん（89）は語気を強めた。1991〜99年に広