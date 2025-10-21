東京23区の新築マンションの平均価格が、3年連続で最高値を更新です。2025年4月から9月までの東京23区の新築マンションの平均価格は、前の年より20.4％上昇し、1億3309万円となりました。上半期として3年連続で過去最高を更新しました。また、9月の23区の平均価格は1億3764万円で、1億円を超えるのは5カ月連続となります。不動産経済研究所は、高市新政権が不動産市場に与える影響について、「緩和的な政策や財政拡張路線を取れば