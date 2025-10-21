錦鯉の長谷川雅紀（54）が20日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。仕事で面倒な事を明かした。今回は番組内でゲーム大会が行われ、あの、「オズワルド」伊藤俊介（36）、ベッキー（41）、「JO1」金城碧海（25）と「といえばポーカー」に挑戦。お題に対し思い付いた答えを書き、同じ回答がいくつあるかによってポイントが貰えるゲームを行った。そして「タレントの仕事で面倒な事といえば？」とい