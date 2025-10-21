吉本新喜劇の金原早苗（38）が21日、インスタグラムを更新。憲政史上初の女性の内閣総理大臣に指名された自民党の高市早苗総裁（64）のモノマネで、エールを送った。金原は「高市早苗さん!!!第104代首相選出、おめでとう御座います女性初の首相の誕生日本列島を強く!豊かに!」と高市氏へエールを送り、モノマネ姿を披露した。金原はブルーのジャケットを着用し、メークやテーピングを施して高市氏にふんしている。「吉本新喜劇