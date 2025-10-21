第１０４代首相に選出された自民党の高市早苗総裁は２１日、新閣僚を発表した。新官房長官の木原稔氏が記者会見で閣僚名簿を読み上げた。総裁選で高市氏と決選投票を争った小泉進次郎氏が防衛相となった。片山さつき氏が財務相など女性は２人。初入閣は１０人で、連立を組む日本維新の会は閣外協力で、全員が自民党の議員となった。▽総務相林芳正氏（６４）▽法相平口洋氏（７７）▽外相茂木敏充氏（７０）▽財務相片山