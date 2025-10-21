野路菊Ｓでデビュー２連勝となったアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）を目標に調整することが分かった。キャロットクラブが１０月２１日、発表した。同馬の母は２０１６年のオークスを勝ったシンハライト。７月５日の新馬で４馬身差の勝利をマークしたあと、前走の野路菊Ｓでも上がり３ハロン３３秒３の末脚で３馬身半差の勝利