「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）のオフショットが反響を呼んでいる。雑誌「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」が行う一般応募型の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン２０２５」に選出された梶原。２１日までにインスタグラムで「皆様たくさんのお祝いメッセージ本当にありがとうございます一つひとつの言葉があたたかくて､読むたびに力をもらえましたし､改