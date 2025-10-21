「ジェンダー平等を含む、より良い社会が実現することを願っています」社会課題の解決に貢献したとして表彰された少女らを前に、こう挨拶された佳子さま。10月19日、東京都渋谷区で、ガールスカウト日本連盟が主催する「ガールズメッセ2025」に参加された。この日、佳子さまは白地に黒のドットワンピースをお召しに。赤いアクセサリーやバッグ、パンプスで差し色も加えられていた。「今年の夏以降、佳子さまはかなり頻繁にドットワ