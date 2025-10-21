22日(水)にかけても前線が本州の南に停滞。伊豆諸島では22日(水)明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。また、沖縄も非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。大雨災害に警戒が必要です。関東から九州南部も昼頃まで冷たい雨となるでしょう。東京都心の最高気温は12℃と12月中旬並みの寒さとなりそうです。伊豆諸島では22日(水)明け方にかけて線状降水帯発生の恐れ22日(水)