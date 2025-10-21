静岡･伊東市の田久保市長は31日の市議会臨時会について予定通り行うと説明。この臨時会で不信任決議が可決されれば失職となります。31日予定の市議会の臨時会で不信任決議が提出される見込みの田久保市長。21日、登庁の際は…。（記者）「市長おはようございます。市長確認なんですけども、31日の臨時会は開かれるでよろしいですよね？」（伊東市田久保 真紀 市長）「あの決裁はおろしまして。31日の臨時会は開かれます。災害復