欧州株堅調に取引を開始、米株先物は小安い 東京時間17:08現在 英ＦＴＳＥ100 9434.97（+31.40+0.34%） 独ＤＡＸ24280.80（+22.00+0.09%） 仏ＣＡＣ40 8224.55（+18.48+0.23%） スイスＳＭＩ 12611.12（-23.90-0.19%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:08現在 ダウ平均先物DEC 25月限46851.00（-62.00-0.13%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6767.75（-