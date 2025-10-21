レーンＥＣＢチーフエコノミスト 金融政策の伝達は順調に進んでいる 銀行、企業、家計の種類・セクター・国によって大きな違いある 銀行のドル資金調達はより流動性高く、ストレスシナリオでは脆弱性が増す 過度に低い米ドルＬＣＲ水準は、為替レートの変動が大きい時期に銀行の脆弱性となる可能性 関税問題による混乱のなかで、米国債売りとドル安という異常なな組み合わせにより、ユーロ圏の