通貨オプションボラティリティードル円１週間は８．２％、低下は一服 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.225.546.446.39 1MO9.046.207.386.76 3MO9.046.427.707.13 6MO9.236.708.157.35 9MO9.326.908.447.55 1YR9.367.068.647.70 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.068.037.30 1MO8