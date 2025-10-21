「20年ドラフト選手」が大活躍日本シリーズを目前に控えた阪神タイガースにとって、今秋のドラフト会議は近未来をかけた分岐点になりそうだ。【写真を見る】2025年「ドラフト会議」…大学生の注目選手クライマックスシリーズ（以下＝CS）・ファイナルステージの予想は、リーグ優勝を決めた9月7日以降、個人タイトルのかかった選手以外は｢調整」に入っていたため、「トラ劣勢？｣の声が大半を占めていた。だが、実際は違った。一