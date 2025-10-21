フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が21日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。鷲見は「ルーズソックスみたいな靴下が可愛い」と書き出し、「洗練されていて機能性も兼ね備えたTaylorMadeのウェア」と投稿。ブルーのパーカーに黒いミニスカート、白いソックスを合わせたゴルフウエア姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「めちゃくちゃ可愛い」「玲奈ちゃん可愛すぎ」「スタイリッシュで素敵です」