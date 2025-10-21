実証プラントの起工式で記念写真に納まる、ブリヂストンの田村亘之副社長（右から5人目）ら＝21日午後、岐阜県関市ブリヂストンは21日、使用済みタイヤを熱分解し、新たなタイヤの原材料として再利用するための実証プラントの起工式を岐阜県関市で開いた。2027年9月の稼働開始を予定し、二酸化炭素（CO2）の排出削減や安定的な原材料の調達を目指す。ブリヂストンによると、日本のタイヤの再利用率は99％に上る。ただ、燃料へ