自民党の高市総裁が女性初となる第104代総理大臣に選出されたことを受け、台湾の頼清徳総統は、SNSで高市氏を「揺るぎない友人」として祝意を表明しました。高市総理大臣の選出を受け、台湾の頼清徳総統は自身のSNSに日本語で祝意を示し、「台湾と日本は価値観を共有する緊密なパートナーであり、高市首相は台湾にとって揺るぎない友人です」と投稿しました。また、インド太平洋地域の安定を守るため、日台の連携に期待を示しまし